Reprodução Reese Witherspoon será novamente advogada patricinha em terceiro filme da franquia



Dois anos após o anúncio, “Legalmente Loira 3” anunciou um novo par de roteiristas para reescrever a história. O terceiro filme da franquia terá novamente Reese Witherspoon como a advogada patricinha que ama rosa e Justiça.

O novo script será assinado por Mindy Kaling, conhecida por “The Office”, “The Mindy Project” e “Eu Nunca…”, e Dan Goor, co-criador de “Brooklyn-Nine-Nine” e roteirista de “Parks and Recreation”.

A primeira versão do roteiro teve a parceria de Kirsten “Kiwi” Smith e Karen McCullah, os roteiristas do filme original. O projeto, no entanto, não deu certo e os novos escritores desenvolverão uma nova trama do zero.

Além de protagonista, Reese Witherspoon irá produzir o longa por meio de sua produtora Hello Sunshine.