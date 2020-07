Morre o ator Leonardo Villar, de ‘O Pagador de Promessas’, aos 96 anos

Protagonista de ‘O Pagador de Promessas’ sofreu uma parada cardíaca nesta sexta-feira (3)

Divulgação Leonardo Villar em cena de 'O Pagador de Promessas'



O ator Leonardo Villar morreu nesta sexta-feira (3), aos 96 anos, em São Paulo. Segundo informações da Rede Globo, ele estava internado em uma UTI desde a quinta-feira (2) e sofreu uma parada cardíaca.

Villar ficou conhecido ao interpretar o Zé do Burro, o protagonista do filme “O Pagador de Promessas”, de Anselmo Duarte. Considerado um dos maiores filmes da história do cinema nacional, o longa venceu a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes em 1963.

Ainda no cinema, ele também interpretou Lampião em “Lampião, Rei do Cangaço” (1964), de Carlos Coimbra, e Augusto Matraga, em “A Hora e a Vez de Augusto Matraga” (1965), de Roberto Santos.

Depois do sucesso nas telonas, Leonardo Villar virou o queridinho da TV e fez várias novelas na Globo e na Tupi. Seu último trabalho foi em “Passione”, de 2010.