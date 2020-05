‘Liga da Justiça’: Versão de Zack Snyder chegará ao HBO Max em 2021

Reprodução Diretor abandonou projeto após morte de filha e fãs sempre pediram por sua versão do filme



Dois anos após o seu lançamento, “Liga da Justiça” teve uma nova versão anunciada nesta quarta-feira (20). O diretor Zack Snyder, que abandonou as gravações após a morte da filha, irá liberar o seu corte do filme no HBO Max em 2021. O anúncio foi feito durante uma sessão online de “Homem de Aço” com fãs e Henry Cavill.

Snyder sempre afirmou que existia uma versão sua já pronta de “Liga da Justiça”, pois a dos cinemas foi assinada por Joss Whedon, que substituiu o diretor original. No chat online, Snyder fez mistério antes de revelar a arte do título com o logo do HBO Max.

Em 2016, a filha de Zack Snyder cometeu suicídio e o diretor decidiu abandonar as gravações de “Liga da Justiça”. Joss Whedon foi o responsável pela conclusão do longa, mas recebeu uma enxurrada de críticas negativas da imprensa e do público pela inconsistência do longa.

Segundo os bastidores do filme, muitas cenas e ideias de Snyder ficaram de fora do corte final, por isso milhares de fãs iniciaram uma campanha, desde aquela época, para o laçamento de uma nova versão – dessa vez, concluída e aprovada por Zack Snyder.

O HBO Max, nova plataforma streaming da emissora americana, será lançada na semana que vem nos Estados Unidos. A previsão é que o serviço chegue à América Latina em 2021.