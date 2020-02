‘Lilo & Stitch’ vai ganhar versão live-action para o Disney+

Reprodução Filme vai misturar atores reais e computação gráfica



O projeto live-action de “Lilo & Stitch” ganhou forma. Após ser anunciado em 2018, agora a produção teve o lançamento confirmado diretamente para o Disney+, assim como o filme de “A Dama e o Vagabundo”, que estreou na plataforma em agosto do ano passado.

“Lilo & Stitch” vai começar a ser rodado no segundo semestre deste ano no Havaí, mesmo local em que acontece os eventos da animação. No original, a jovem Lilo tem uma vida solitária morando apenas com sua irmã quando conhece um alienígena e faz de tudo para tornar a criatura boa.

A proposta é que o filme misture atores reais e computação gráfica. O roteiro será assinado por Mike Van Waes com base no script original de Dean DeBlois e Chris Sanders.

A previsão é que o live-action de “Lilo & Stitch” chegue ao Disney+ em 2021.