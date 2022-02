Luana Piovani se irrita com Boninho após vídeo do anjo no ‘BBB 22’ e provoca: ‘Chupa’

Atriz sentiu maldade na forma com que o diretor do reality expôs que ela não autorizou os filhos a fazerem uma gravação para Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani não gostou nada da forma como Boninho, diretor do “BBB 22”, expôs nas redes sociais que ela não autorizou os filhos a mandarem um vídeo para o seu ex-marido, Pedro Scooby, que está confinado no reality da Globo e é o anjo da semana. “O homem quando acha que vai dar de esperto, é um negócio realmente único. Vocês sentiram a maldade naquela respostinha que o Boninho deu não sei para quem dizendo que eu não tinha liberado a imagem das crianças? Eu senti. Ele deve ter achado que eu ia me ferrar porque o Brasil tem devoção por esse programa, mas eles esquecem que se tem uma coisa que une as mulheres é um negócio que chama maternidade. O tirinho saiu pela culatra. Chupa, Boninho”, declarou a artista nos stories do Instagram.

Quando Scooby se tornou anjo, ele disse que estava feliz porque receberia o clássico vídeo da família e poderia ver seus filhos. Ao ser questionado por um seguidor se Dom, Bem e Liz apareceriam no presente do anjo, Boninho respondeu: “Ela [Luana] não autorizou, Scooby não vai ver os filhos”. Com a repercussão, Luana decidiu esclarecer o assunto e explicou nas redes sociais que não autorizou a participação dos filhos porque não concordou com as cláusulas do contrato. “Não vai ter a imagem dos meus filhos no negócio lá do anjo porque a autorização era praticamente vitalícia. Era para mais umas cinco vidas e de utilização de imagem, mesmo se o Pedro sair. Eu nunca me submeti à grande empresa e não vou, agora, submeter os meus filhos”, afirmou a atriz, que enfatizou que só está fazendo o seu papel de mãe em proteger a imagem das crianças, que futuramente podem não querer ser expostos na emissora.