Lucas vence prova de resistência e conquista segunda liderança no ‘BBB 24’; brothers criticam Davi

Dinâmica teve início na quinta-feira e testou a capacidade física e mental dos participantes

Reprodução / Globoplay Lucas terá o poder de colocar quatro pessoas na mira para o paredão, indicar um participante no domingo e salvar um dos mais votados pela casa



A madrugada do Big Brother Brasil 24 foi marcada por mais uma prova de resistência para definir o oitavo líder do reality show. A dinâmica, que teve início na quinta-feira, 8, testou a resistência física e mental dos participantes, além da agilidade, e terminou nesta sexta-feira, 9, com Lucas Henrique conquistando a segunda liderança. Ele terá o poder de colocar quatro pessoas na mira para o paredão, indicar um participante no domingo e salvar um dos mais votados pela casa. Durante a prova, houve momentos de tensão entre os participantes. Beatriz foi criticada por Leidy Elin por supostamente buscar atenção: A Bia fazendo o VT dela. Nem na prova ela para”, opinou a sister. Davi, que tem o costume de cantar pela casa, escolheu entoar o “Canto Alegretense”, provocando reclamações de Lucas Henrique e outros participantes. “Aí ele recebe nove votos e acha de boa” disse o novo líder que, mais adiante, concluiu que Davi é “chato”.

Ainda durante a prova, Yasmin expressou a MC Bin Laden e Giovanna sua preocupação com a possibilidade de Davi ganhar a prova, enfatizando uma rivalidade pessoal: “Se Davi pegar ele vai me colocar, 100% certeza”. Ela também observou que o motorista de aplicativo seria uma escolha comum: “A casa inteira bota ele”. Já Michel, após sua saída da prova, manifestou sua satisfação com o resultado, especialmente por Davi ter sido eliminado junto com ele. “Deus foi tão bom que Davi saiu junto comigo”, declarou, recebendo o apoio da cantora Wanessa: “Michel, deixa eu te falar. Eu fiquei muito aliviada que isso aconteceu”.

Lucas Henrique já está pensando nas possíveis movimentações do seu jogo. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/2i7mXV87ks — Big Brother Brasil (@bbb) February 9, 2024

*Com Estadão Conteúdo