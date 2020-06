Netflix anuncia data de estreia da 5ª temporada de ‘Lucifer’

Reprodução Novos episódios chegam no dia 21 de agosto ao catálogo do streaming



A Netflix anunciou nesta segunda-feira (22) que os novos episódios da série “Lucifer” estreiam em 21 de agosto. A 5ª temporada também será a última da produção que acompanha o Diabo como um investigador policial na Terra.

Para fazer o tão esperado anúncio, a plataforma divulgou nas redes sociais um vídeo com os momentos mais sexy do Todo Poderoso do Inferno.

Tom Ellis, Lauren German, Lesley-Ann Brandt, Kevin Alejandro, Scarlett Estevez, D.B. Woodside e Rachael Harris fazem parte do elenco da produção.

Originalmente, “Lucifer” era exibida pela Fox, mas foi salva pela Netflix após ser cancelada na terceira temporada. A campanha dos fãs na web chamaram a atenção do streaming, que adquiriu os direitos de produção. Em junho do ano passado, a Netflix anunciou que o quinto ano da série seria o último.

Veja o anúncio: