Sequências de ‘Um Lugar Silencioso’ e ‘Velozes e Furiosos’ têm estreias adiadas

Divulgação 'Um Lugar Silencioso - Parte II' chegaria aos cinemas mundiais na semana que vem



“Um Lugar Silencioso – Parte II” e “Velozes e Furiosos 9” tiveram os seus lançamentos adiados pelos respectivos estúdios nesta quinta-feira (12). O motivo é a pandemia global da COVID -19, doença decorrente da infecção pelo coronavírus.

John Krasinski, diretor da sequência estrelada por Emily Blunt, anunciou em suas redes sociais o cancelamento da estreia mundial prevista para o dia 20 de março. À Jovem Pan, a Paramount Pictures confirmou que o filme não chegará aos cinemas brasileiros na semana que vem.

“Depois de muito avaliar o momento atual, à luz da situação alarmante do desenvolvimento do coronavírus (COVID -19), restringindo às reuniões públicas, a Paramount Pictures irá alterar a data de lançamento de ‘Um Lugar Silencioso – Parte II’ mundialmente, inclusive no Brasil”, diz o comunicado.

A distribuidora ainda informou que uma nova data de lançamento será anunciada assim que houver “uma percepção melhor do impacto dessa pandemia no mercado de cinema global.”

‘Velozes e Furiosos 9’ para 2021

Já a Universal Pictures decidiu adiar em 11 meses a estreia de “Velozes e Furiosos 9”, filme que chegaria aos cinemas mundiais em maio. Agora, a previsão de lançamento ficou para abril de 2021.

No início da semana, o astro Vin Diesel chegou a afirmar à imprensa americana que o coronavírus não afetaria o lançamento do nono filme da franquia. Mas, hoje, um comunicado sobre o adiamento foi publicado na página oficial do filme no Facebook.

“Ficou claro que não será possível para todos nossos fãs ao redor do mundo assistir ao filme em maio. Estamos movendo o lançamento global para abril de 2021, com a estreia na América do Norte em 2 de abril”, diz o texto.

Leia o comunicado na íntegra:

“Para nossa família de fãs de Velozes,

Nós sentimos todo o amor e antecipação de vocês pelo próximo capítulo da nossa saga.

Por isso é especialmente difícil informar que vamos adiar a data de lançamento do filme. Ficou claro que não será possível para todos nossos fãs ao redor do mundo assistir ao filme em maio.

Estamos movendo o lançamento global para abril de 2021, com a estreia na América do Norte em 2 de abril. Nós sabemos que vocês estão desapontados por esperar um pouco mais, mas esse movimento foi feito em consideração com a segurança de todos.

Adiar vai permitir que toda nossa família global experimente o novo capítulo juntos. Nos vemos na próxima primavera.

Muito amor,

Sua Família Velozes“