Luiza Brunet fala em ‘injúria’ após Davi chamar Yasmin de inútil no ‘BBB 24’

Após Davi ter chamado Yasmin Brunet de “jogadora inútil” durante o “Big Brother Brasil 24“, a modelo Luiza Brunet, mãe da sister, republicou uma postagem que analisava o comportamento como “injúria”. Ela, porém, não revelou se pretende processar o brother. “Estamos atentos. E em rede nacional”, escreveu a mãe da modelo nesta segunda-feira, 4. Mais tarde, ela voltou a falar sobre o assunto ao publicar uma explicação sobre o que caracteriza a injúria. “Nada mais é do que xingar alguém, ofendendo de forma subjetiva sua dignidade ou decoro”, dizia um trecho compartilhado. Momentos depois do caso, a modelo havia feito uma publicação defendendo a filha. “Uma mulher forte, independente, inteligente, com autoestima, autonomia econômica e emocional incomoda o menino e alguns homens também. […] Sempre tentam nos oprimir, julgar e desmerecer com adjetivos”, escreveu.

Como o site da Jovem Pan mostrou, Yasmin Brunet venceu a Prova Bate-Volta e escapou do paredão formado no último domingo, 3. Ela foi indicada por Davi, que atendeu o Big Fone mais cedo e tinha um poder de “contragolpe”. Após o fim da disputa, ela se revoltou com o fato de o participante tê-la chamada de “inútil” durante o programa ao vivo. “Puxo a Yasmin porque acho ela uma jogadora inútil dentro da casa, do meu ponto de vista. Não vejo ela se movimentar no jogo, e no dia que ela se movimentou, foi para prejudicar a casa inteira. [Foi para] colocar todo mundo no Paredão, porque ela não estava no VIP. Hoje, que ela está no VIP, não se toca mais nesse assunto, de ir para o Tá Com Nada. Puxo ela para o Paredão. Vai junto comigo”, concluiu.

