George Miller inicia gravações de ‘Mad Max 5’ no segundo semestre

Reprodução/YouTube Retorno de Tom Hardy e Charlize Theron ainda não está confirmado



O quinto filme “Mad Max” finalmente saiu do papel! Segundo informações do portal NME, o diretor George Miller está pronto para iniciar a produção do longa, que será rodado na Austrália entre os meses de setembro e outubro deste ano.

Por enquanto, o filme é chamado de “Mad Max: Wasteland”, mas esse título ainda não está confirmado como oficial. O retorno de Tom Hardy e Charlize Theron também segue incerto, já que ambos estão comprometidos com outros projetos.

Hardy está filmando “Venom 2” com Andy Serkis, diretor da sequência. O próprio George Miller também está com a agenda cheia, pois iniciará, no mês que vem, as filmagens de “Three Thousand Years of Longing”, seu próximo longa estrelado por Idris Elba e Tilda Swinton.

O primeiro “Mad Max” foi lançado em 1979 com Mel Gibson no papel principal. Duas sequências vieram nos anos 80 e, 30 anos depois, Miller revisitou o universo com “Mad Max: Estrada da Fúria”, em 2015.

“Mad Max 5” ainda não ganhou data de estreia.