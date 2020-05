‘Mad Max’: Charlize Theron não estará em filme sobre Furiosa; veja atrizes cotadas

Reprodução Diretor já confirmou que Charlize Theron não retorna para filme sobre juventude de Furiosa



Em entrevista ao The New York Tiimes, o diretor George Miller confirmou que Charlize Theron não estará no filme prelúdio sobre Furiosa, personagem apresentada em “Mad Max: Estrada da Fúria“.

Miller explicou que chegou a conversar com a atriz sobre um possível retorno à franquia, mas que isso não acontecerá já que a história será sobre a juventude de Furiosa e usar CGI para rejuvenescer Charlize não é uma opção.

“Por muito tempo, pensei que poderíamos usar o rejuvenescimento de computador em Charlize, mas acho que ainda não estamos lá. Apesar da tentativa valente de ‘O Irlandês’, acho que ainda há uma estranheza. Todo mundo está no caminho de resolver isso, em particular os designers dos videogames japoneses, mas acredito que ainda não chegamos lá”, argumentou o diretor.

Outras atrizes já estão sendo cotadas para viver a jovem Furiosa. Anya Taylor-Joy (“Fragmentado”) e Jodie Comer (“Killing Eve”) estão entre os principais nomes sondados para viver a guerreira, mas George Miller ainda não confirmou quem ficará com o papel.

Com a pandemia do coronavírus, as reuniões da produção do filme estão acontecendo virtualmente, que prevê o início das filmagens para 2021.