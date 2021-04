Mãe de Arthur coloca Juliette em primeiro lugar no pódio de finalistas do ‘BBB 21’

Beatriz Piccoli colocou o filho em segundo lugar, Gilberto em terceiro e, para ela, Viih Tube não ganha

Reprodução/Globo/15.04.2021 Mãe de Arthur acredita que o filho vai perder o 'BBB 21' para Juliette



Beatriz Piccoli, mãe de Arthur do “BBB 21”, acredita que o filho não vai vencer o reality show da Globo e colocou Juliette no primeiro lugar do seu pódio que montou na manhã desta quinta-feira, 15, durante uma participação no programa “Encontro”. A mãe do crossfiteiro colocou o filho em segundo lugar e Gilberto em terceiro. Quando começou a brincadeira, Fátima Bernardes chegou a dizer que a plaquinha de primeiro lugar já poderia ser colocada em Arthur, mas Beatriz surpreendeu ao dizer que não acha que o filho ganhe: “Acredito que ele vai ficar entre os três [finalistas]. Pela torcida da Juliette, ela deve ser o primeiro lugar. O Arthur seria o primeiro para mim, no meu coração”. A mãe do capixaba disse ainda que se diverte com Gil do Vigor e que acredita que Viih Tube não leva o prêmio.

Aqui de fora, Beatriz confessou que torceu pelo relacionamento do filho com Carla Diaz e contou que ele costuma ser inseguro nas relações amorosas. Durante o papo, a mãe do crossfiteiro também falou que estranhou várias atitudes do filho dentro da casa mais vigiada do Brasil. “Estranhei o temperamento explosivo dele na casa; quando ele lembrou de brigas do passado, eu não sabia. Arthur é do tipo que contemporiza. Outra característica forte dele é o lado competitivo. Ele não entra para perder e, quando perde, fica frustrado, precisa de um tempo para digerir. O Arthur chorão, que vimos algumas vezes no reality, eu também desconhecia. Aqui fora ele se faz de forte”, explicou.

a mãe do arthur no pódio dela, colocando juliette em primeiro pois tem uma torcida forte, arthur em segundo lugar, e gil em terceiro. realmente, essa é a final mais merecida.

DONA BEATRIZ NO ENCONTRO pic.twitter.com/extWyla7hL — marcos (@oucabuloso) April 15, 2021

o pódio da mãe do arthur kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/44x1cUdyRF — bel (@afetopaula) April 15, 2021

a mãe do arthur dizendo que o pódio dela é:

1- juliette

2- arthur

3- gil

não ganha: viih tube

🆘 🆘 🆘 🆘 🆘 — nat (@natdadur) April 15, 2021

inclusive, acho que esse pódio da mãe do arthur pode ser tornar uma provável final diante das coisas que vem acontecendo na edição… — thiago (@httpsrealitys) April 15, 2021