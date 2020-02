Mãe de ator com síndrome de Down diz que Shia LaBeouf não o desrespeitou no Oscar

Shia LaBeouf e Zack Gottsagen apresentaram um dos prêmios do Oscar no domingo (9)

EFE/EPA/DAVID SWANSON Shia LaBeouf e Zack Gottsagen no Oscar



A mãe do ator Zack Gottsagen, Shelley Gottsagen, rebateu os comentários nas redes sociais de que Shia LaBeouf teria desrespeitado e rido do filho, que tem síndrome de Down, na cerimônia do Oscar, no domingo (9).

Zack e Shia atuaram juntos no filme “The Peanut Butter Falcon”, feito especificamente para realizar o sonho de Gottsagen de ser ator, e os dois apresentaram a categoria de Melhor Curta-Metragem em Live Action na premiação.

Durante a apresentação algumas pessoas apontaram que LaBeouf, conhecido por atuar na franquia “Transformers”, teria rido de Gottsagen quando o ator demorou para falar uma informação e ainda teria interrompido o ator ao anunciar o vencedor da categoria.

“Shia é simplesmente maravilhoso, sabe, nós realmente amamos ele. Se algo ocorreu, eu acho que eles estavam sorrindo porque era difícil abrir o envelope [com o resultado]”, disse Shelley, em entrevista para o portal TooFab.

Shelley também destacou que LaBeouf e Zack se tornaram verdadeiros amigos após gravarem o filme juntos, e que Shia tem ajudado Zack na carreira de ator. “Eles são muito próximos. Eles amam um ao outro e se encorajam. Shia tem apoiado muito o Zack como ator, o seu profissionalismo”, comentou. “A amizade deles é muito, muito bonita.”

Outro ponto que Shelley abordou foi a revelação, por parte de Shia, de que Zack ajudou o ator quando ele teve problemas com bebidas durante a gravação de “The Peanut Butter Falcon”. “Shia prometeu para Zack que ele não beberia mais. E ele nunca mais bebeu desde então, o que é notável”, contou.

A diretora Alma Har’el, que já dirigiu um filme estrelado por Shia, disse em seu Twitter que Shia apenas aceitou participar do Oscar se Zack o acompanhasse. Shelley Gottsagen também falou sobre o assunto. “Isso faria sentido para mim porque Shia faz tudo que ele pode para promover o Zack”, disse.

*Com Estadão Conteúdo