Mãe de Gilberto se revolta após Nego Di chamar seu filho de ‘sujinho’ no ‘BBB 21’

‘Degradante. Ele tem orgulho de sua cor e raça’, desabafou Jacira Santana

Reprodução/Globo Gilberto virou motivo de piada entre alguns participantes por se considerar negro



Jacira Santana, mãe de Gilberto, participante do “BBB 21”, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 5, para demonstrar sua indignação após seu filho virar motivo de piada dentro do reality da Globo por se considerar negro. “Infelizmente, hoje eu tive o desprazer de assistir alguns participantes do ‘BBB 21’ hostilizando meu filho Gilberto. Chamar meu filho de sujo e chupa cabra foi degradante. Ele tem orgulho de sua cor e raça. Nunca esqueceu suas origens. Um rapaz com a cabeça sensata. Pensa com o coração e não tem maldade, mas aprendeu a identificar a maldade de alguns participantes do reality. Todavia é muito homem para enfrentar as cobras peçonhentas. Acordou para o jogo e sabe muito bem quem são boas pessoas lá dentro. Respeita o ser como deve ser respeitado. Gilberto é meu orgulho de coração puro e por ser um grande pensador”, escreveu Jacira no Instagram. Vale ressaltar que Gilberto é o único da casa que acredita que Karol Conká pode estar queimada fora da casa por conta de suas atitudes no jogo.

A mãe do doutorando em economia, fez essa postagem após um papo que aconteceu nesta madrugada entre Nego Di, Karol Conká, Lumena, Pocah e Carla Diaz repercutir nas redes sociais. Os brothers começaram a falar sobre Gilberto se considerar negro e o humorista começou a dizer que seu adversário era “sujinho” ou “mulçumano”, mas negro não. “Se pegar aquelas buchas que a gente toma banho e esfregar bem, fizer um acabamento naquele cabelo, passar um gel”, dizia Nego Di quando foi interrompido por Karol Conká que questionou o fato da arcada dentária de Gilberto ser para frente. “Quem disse que negro tem que ter a boca cansada assim?”, rebateu o comediante que em outro momento acrescentou: “Por que o cara parece um Neandertal ele tem que ser negro?”. As falas de Nego Di estão sendo criticadas pelo público do reality nas redes sociais.

