Mahershala Ali será pugilista famoso em nova minissérie da HBO

Ator retoma parceria com emissora americana em produção sobre Jack Johnson, o primeiro boxeador negro campeão mundial dos pesos pesados

Reprodução Ali protagonizou a terceira temporada de 'True Detective' na HBO



Mahershala Ali vai retomar a parceria com a HBO em nova minissérie. Segundo a revista Variety, o ator foi o escolhido para viver o pugilista Jack Johnson na próxima produção limitada da emissora.

Jonhson foi o primeiro boxeador negro campeão mundial dos pesos pesados, em 1908. Intitulada “Unruly” no original, a minissérie contará com seis episódios sobre a trajetória do esportista e será baseada no livro “Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson”, de Geoffrey C. Ward.

Ali já viveu Jack Johnson nos teatros, na peça “The Great White Hope”, de 2000. Vencedor do Oscar por “Moonlight” e “Green Book”, o ator participou de terceira temporada de “True Detective” na HBO.

“Unruly” ainda não ganhou previsão de estreia.