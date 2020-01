Maisie Williams canta ‘Let It Go’ no trânsito em comercial do Super Bowl; veja

Maisie Williams estrela comercial da Audi que irá ao ar nos intervalos do Super Bowl, neste domingo (2)

Reprodução/YouTube Maisie Williams estrela comercial da Audi



Com o Super Bowl LIV chegando, neste domingo (2), as marcas já começaram a liberar os aguardados comerciais que exibirão nos intervalos de um dos eventos mais assistidos da TV americana.

Nesta quarta-feira (29), a Audi divulgou seu comercial para a decisão do futebol americano. A peça é estrelada por Maisie Williams, a Arya de “Game of Thrones“.

No comercial, a atriz está dirigindo um carro da montadora e presa no trânsito em um calor infernal. Para relaxar, ela começa a cantar “Let It Go”, hit de Idina Menzel da trilha sonora de “Frozen“, e os caminhos se abrem.

Assista abaixo:

Com o fim de “Game of Thrones”, Maisie Williams se prepara para estrelar “Os Novos Mutantes“, filme da franquia X-Men que estreia em abril. Ela também estará na série de comédia “Two Weeks To Live”, sem previsão de estreia.