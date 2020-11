Maju Coutinho cita trecho ‘Evidências’ ao falar de Trump no ‘Jornal Hoje’

Ao falar das eleições, jornalista disse que o atual presidente dos EUA está “disfarçando as evidências”

Reprodução/Globo Maju Coutinho no "Jornal Hoje" desta quinta, 5



A jornalista Maria Júlia Coutinho entrou para os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 5, depois de citar um trecho de Evidências, música de Chitãozinho e Xororó, ao vivo no “Jornal Hoje”. Após o correspondente internacional Tiago Eltz atualizar os números da apuração, a apresentadora disse: “Enquanto isso, o Trump vai negando as aparências, disfarçando as evidências”.

Donald Trump segue na disputa com Joe Biden e temendo não conseguir a reeleição, o atual presidente prometeu levar a disputa eleitoral para a Justiça. A brincadeira feita feita por Maju, citando a música que é considerada um “hino nacional” nas redes sociais, divertiu os telespectadores e está sendo muito comentada. “Maju, te amo”, escreveu o ator Bruno Gagliasso. “Maju sambando na análise das eleições nos Estados Unidos”, comentou um seguidor. “Jamais imaginei o hino nacional brasileiro não oficial pronunciado por uma âncora durante uma reportagem”, acrescentou outro.

KKKKKKKKKKKK MAJU TE AMO pic.twitter.com/kut6utgaAx — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) November 5, 2020

Maju rainha… morri hahahahaha Jamais imaginei o hino nacional brasileiro não oficial pronunciado por uma âncora durante uma reportagem #jh #majucoutinho #jornalhoje — Endu🏠 (@wendel_santana) November 5, 2020

A maravilhosa @majucoutinho acaba de citar "Evidências" no Jornal Hoje. Só faço uma ressalva, Maju. A referência foi à eleição americana, mas este é o hino nacional brasileiro 🥰 — Felippe Rocha (@28FelippeRocha) November 5, 2020

maju coutinho perfeita lançando nosso hino nacional pra debochar do trump que segue negando as aparências, disfarçando as evidências — mins (@yas_rodriigues) November 5, 2020