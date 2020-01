Mel Gibson e Danny Glover retornam para ‘Máquina Mortífera 5’, garante produtor

Reprodução Franquia dos anos 80 vai ganhar mais um filme com protagonistas originais



O filme “Máquina Mortífera 5” está em desenvolvimento e deve contar com o elenco original, incluindo Mel Gibson e Danny Glover. A revelação foi feita por Dan Lin, produtor responsável pelo longa.

Lin, que também é produtor do filme “Dois Papas”, falou sobre a sequência em entrevista para o The Hollywood Reporter, revelando que tenta tirar o filme do papel há anos. Ele também comentou que Dick Donner, diretor de todos os longas da franquia, também irá dirigir a nova produção.

“É uma história muito pessoal para ele [Donner] e para o elenco, então eu realmente quero fazer [o filme]”, comentou Lin, “Mel e Danny estão prontos para começar, então estamos dependendo do roteiro”. Jez Butterworth será o roteirista de “Máquina Mortífera 5” e ele já está trabalhando no projeto.

O primeiro “Máquina Mortífera” foi lançado em 1987 e rendeu mais três filmes, com o último sendo lançado em 1998. A história gira em torno de uma dupla de policiais, um agressivo e frio e outro pacato e cuidadoso.

Em 2016, foi lançado um remake da franquia em forma de série, protagonizada por Damon Wayans, mas ela foi cancelada após três temporadas.

*Com Estadão Conteúdo