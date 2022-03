Maratona Oscar 2022: Saiba onde assistir aos longas que concorrem a Melhor Filme

Maior premiação do cinema acontece no próximo dia 27 de março e todos os longa estão em cartaz ou disponíveis em plataformas de streaming

Banco de imagens/Pexels Algumas produções que concorrem ao Oscar 2022 estão nos cinemas, já outras no streaming



A cerimônia do Oscar 2022 acontece no próximo domingo, 27, e, para se preparar para a maior premiação do cinema, que tal maratonar os filmes que concorrem a cobiçada estatueta de Melhor Filme? Alguns títulos já estão disponíveis em plataformas de streaming e outros ainda estão em cartaz nos cinemas. O Dolby Theatre, em Los Angeles, será palco da 94ª edição do Oscar. Aqui no Brasil, será possível acompanhar a premiação pelos canais pagos TNT e TNT Series e também pelo streaming, no Globoplay. “Ataque dos Cães”, da Netflix, é o longa com mais chances de ser premiado, pois soma 12 indicações. Logo atrás estão as produções “Belfast” e o remake do musical “Amor, Sublime Amor”, ambos com sete indicações cada. Ao todo, dez longas concorrem a Melhor Filme, que é a principal categoria da premiação. Vale ressaltar que este foi o primeiro ano em que foi obrigatória a indicação de 10 filmes, dando espaço para a indicação de filmes em língua não inglesa, que não costumam ter presença dominante na premiação. Veja quais são os indicados e saiba onde assistir aos filmes que concorrem o Oscar 2022:

Belfast

Um dos filmes com mais indicações no Oscar 2022, “Belfast” demorou, mas estreou no Brasil e segue está em cartaz nos cinemas. Ainda não há precisão de quando o filme de Kenneth Branagh irá entrar em uma plataforma de streaming.

No Ritmo do Coração

Dirigido e roteirizado por Siân Heder, “No Ritmo do Coração“, ou “CODA” (nome original em inglês), é um dos filmes com menor repercussão desta temporada. Além do prêmio principal, aparece como postulante em outras duas categorias. O longa está disponível para o público no Amazon Prime Video.

King Richard: Criando Campeãs

Depois de uma estreia no cinema, na qual não alcançou os números esperados, “King Richard: Criando Campeãs” estreou no HBO Max no começo de janeiro de 2022. Mesmo assim, alguns cinemas ainda contam com sessões do longa estrelado por Will Smith.

Não Olhe Para Cima

Um dos filmes que mais dividiu o público e a crítica em 2021, “Não Olhe Para Cima” é uma produção original da Netflix, só podendo ser assistida diretamente pela plataforma. Apesar da repercussão mista, o filme é um dos mais assistidos da história da plataforma.

Duna

A adaptação do clássico de ficção científica feita por Dennis Villeneuve também estreou no cinemas e arrecadou uma quantia considerável em bilheteria. Depois dessa janela, estreou no HBO Max, onde está disponível para o público. No momento, “Duna” aparece como forte candidato em categorias técnicas.

Drive My Car

Surpresa na lista de indicados, o filme japonês “Drive My Car” está em cartaz nos cinemas, mas em escassas sessões. O filme ainda não está no streaming, mas a MUBI anunciou que o longa indicado a quatro categorias chegará à plataforma no dia 1º de abril.

O Beco do Pesadelo

O novo filme do diretor mexicano Guilhermo Del Toro foi um dos últimos filmes desta temporada a chegar para o público. No Brasil, “O Beco do Pesadelo” estreou nos cinemas no fim de janeiro e ainda está em cartaz, porém em poucos cinemas. Ainda não há previsão de chegada aos serviços de streaming.

Ataque dos Cães

Principal filme da temporada, “Ataque dos Cães” foi indicado a 12 estatuetas e figura como favorito ao prêmio principal da cerimônia. O longa também é uma produção original da Netflix e está disponível apenas na plataforma de streaming.

Amor, Sublime Amor

Assim como “O Beco do Pesadelo”, “Amor, Sublime Amor” só chegou ao público no fim da temporada e próximo ao anúncio. No Brasil, o longa estreou nos cinemas em dezembro e já saiu de cartaz. Após as indicações ao Oscar, o longa entrou para o catálogo do Disney+.

Licorice Pizza

O novo longa do renomado diretor Paul Thomas Anderson estreou no Brasil no final de fevereiro e ainda está em cartaz em alguns cinemas. Não existe previsão de chegada de “Licorice Pizza” para os streamings ou serviços de aluguel digital.