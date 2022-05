Marco Pigossi entra para o elenco de série spin-off de ‘The Boys’

Protagonista de Cidade Invisível, da Netflix, o ator brasileiro estará ao lado de Patrick Schwarzenegger e Sean Patrick Thomas

Reprodução Marco Pigossi tem feito séries estrangeiras na Netflix



O brasileiro Marco Pigossi, que protagonizou a série ‘Cidade Invisível‘ da Netflix, foi anunciado como um dos novos personagens do spin-off de ‘The Boys‘, anunciado pela Prime Video. Além dele, Patrick Schwarzenegger e Sean Patrick Thomas também estarão na série, de acordo com o site Deadline. O spin-off ainda não tem nome, mas tem os mesmos showrunners da série de sucesso da Amazon, Michele Fazekas e Tara Butters. O roteiro mostrará os personagens na única faculdade da América exclusivamente para super-heróis jovens adultos. Pigossi também está na série australiana ‘Tidelands’ e na espanhola ‘Alta Mar’, ambas da Netflix.