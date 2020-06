Margot Robbie será protagonista em novo ‘Piratas do Caribe’

Atriz não deverá ser versão feminina de Jack Sparrow, mas sim estrelar uma história original para a franquia

Reprodução Atriz tem se destacado nos últimos anos com filmes como "O Lobo de Wall Street" e "Era Uma Vez em Hollywood"



A Disney quer dar continuidade à franquia “Piratas do Caribe” e anunciou Margot Robbie como a estrela do próximo filme da saga. As informações são do site Hollywood Reporter.

No novo filme, a atriz trabalhará novamente com Christina Hodson, roteirista de “Aves de Rapina” que já foi confirmada no projeto. Segundo o site, o próximo “Piratas do Caribe” não será uma continuação dos filmes estrelados por Johnny Depp, mas uma nova versão que terá protagonistas femininas como foco.

Depp ainda é incerto no projeto, já que foi afastado de Hollywood após as polêmicas com ex-esposa Amber Heard, que o acusou de agredi-la fisicamente. Outros nomes da franquia como Orlando Bloom e Keira Knightley também não foram confirmados no novo “Piratas do Caribe” até o momento.

Em 2018, a Disney anunciou um reboot da franquia sem a participação de Johnny Depp. O projeto continua em andamento, embora não teve novidades reveladas nos últimos meses.

O primeiro “Piratas do Caribe” chegou aos cinemas em 2003 e ganhou mais quatro filmes. O último, “A Vingança de Salazar”, foi lançado em 2017.