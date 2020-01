‘Marighella’ estreia nos cinemas em 14 de maio após atraso de seis meses

Divulgação/O2 Filmes Seu Jorge e Adriana Esteves estrelam o primeiro filme dirigido por Wagner Moura



“Marighella“, o primeiro filme dirigido por Wagner Moura, chega aos cinemas brasileiros no dia 14 de maio. O longa teve seu lançamento adiado em seis meses após problemas com a documentação entre a produtora O2 e a Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Seu Jorge dá vida ao protagonista Carlos Marighella, guerrilheiro líder de um dos maiores movimentos de resistência contra a ditadura militar no Brasil, na década de 1960.

Adriana Esteves, Ana Paula Bouzas, Bruno Gagliasso, Bella Camero, Herson Capri, Humberto Carrão, Jorge Paz e Luiz Carlos Vasconcelos completam o elenco.

Lançado no Festival de Berlim em fevereiro de 2019, “Marighella” já foi exibido em 30 festivais ao redor do mundo, mas teve sua estreia cancelada no Brasil após a produtora O2 Filmes não conseguir cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine, segundo comunicado divulgado à imprensa pelos produtores, em setembro.

A intenção era estrear “Marighella” nos cinemas no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra no país.