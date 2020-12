Marília Mendonça opina sobre ‘O Gambito da Rainha’: ‘Repetitiva’

A produção original da Netflix é a minissérie mais assistida da plataforma de streaming

A cantora sertaneja Marília Mendonça comentou nas redes sociais o que achou de “O Gambito da Rainha”, minissérie que, segundo divulgado pela Netflix, é a mais assistida da plataforma de streaming. A influenciadora digital Gabriela Sales postou no Twitter que seria “cancelada”, visto a popularidade que a produção ganhou, mas que dava “nota oito” para a produção original da Netflix. Foi então que a rainha da sofrência comentou sobre sua experiência: “Terminei [de assistir] e estou na mesma. Não é uma série ruim, mas falam dela com tanta empolgação que eu fui cheia de expectativa assistir. Achei repetitiva e com um final nada surpreendente. Nota 8,0 também”. “O Gambito da Rainha” conta com sete episódios e traz como protagonista Beth Harmon (Anya Taylor‑Joy), uma jovem que vive em um orfanato e acaba se apaixonando por xadrez após ver o zelador do local jogar. Em pouco tempo, a garota prodígio se torna a melhor jogadora da cidade e o sucesso da minissérie foi tanto que a busca por jogos de xadrez e pelas regras do jogo aumentou de forma considerável após seu lançamento.