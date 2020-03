Mark Ruffalo interpreta gêmeos em nova minissérie da HBO; assista ao teaser

‘I Know This Much Is True’ estreia nos Estados Unidos em 27 de abril e terá seis episódios

A HBO lançou nesta segunda-feira (2) o primeiro teaser da minissérie “I Know This Much Is True”, protagonizada por Mark Ruffalo.

Inspirada no livro homônimo publicado por Wally Lamb em 1998, a série gira em torno de dois irmãos gêmeos, ambos interpretados por Ruffalo. Um deles, Thomas, é diagnosticado com esquizofrenia, enquanto o outro, Dominick, tem que ajudar o irmão a sobreviver.

Além de Mark Ruffalo, estão no elenco Melissa Leo, Archie Panjabi, Rosie O’Donnell e Juliette Lewis, entre outros. A minissérie é dirigida por Derek Cianfrance, de “Namorados Para Sempre”.

Assista ao teaser abaixo, em inglês:

“I Know This Much Is True” estreia nos Estados Unidos em 27 de abril e terá seis episódios.