Mark Ruffalo pode estrelar adaptação de ‘Parasita’ para a TV

Reprodução Mark Ruffalo negocia papel em adaptação de "Parasita"



Mark Ruffalo pode estrelar a adaptação para a TV da HBO de “Parasita”, longa sul-coreano que dominou o Oscar 2020. O astro, conhecido por ser o Hulk no universo cinematográfico da Marvel, está negociando o papel, de acordo com o site Collider.

Especula-se que Ruffalo pode interpretar Kim Ki-taek – que, no longa original, teve Song Kang-ho – o patriarca da família de baixa renda que é o foco da trama.

Ainda não está claro se a série será uma versão estendida do filme do diretor Bong Joon-ho ou se será um spin-off, como “Watchmen”, também da HBO. Joon-ho está atrelado à produção.

O ator estará em outra obra da HBO, a minissérie de 7 episódios “I Know This Much Is True”.

“Parasita” fez história ao levar os Oscars de Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Roteiro Original, Melhor Diretor e Melhor Filme. Foi o primeiro longa sem ser da língua inglesa na história a levar o principal prêmio da noite.