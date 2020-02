Martin Scorsese ‘pesca’ durante apresentação de Eminem no Oscar 2020

Reprodução/Twitter Diretor de 77 anos não se empolgou com performance do rapper



Cotado como um dos favoritos, Martin Scorsese e seu filme “O Irlandês” saíram sem nenhuma estatueta dourada na cerimônia do Oscar 2020, realizada no domingo (9), em Los Angeles, Estados Unidos.

Mesmo assim, Scorsese protagonizou um dos melhores momentos da noite: durante a apresentação surpresa do rapper Eminem, o diretor deu uma “pescada” e foi flagrado pelas câmeras do evento.

A entrada de Eminem foi recebida com entusiasmo pelos demais convidados do Oscar. O cantou se apresentou com “Lose Yourself”, faixa que venceu na categoria de Melhor Canção Original em 2003 pelo filme “8 Mile: Rua das Ilusões”. Na ocasião, o rapper não foi ao evento justificando que achava que não venceria.

‘Rocketman’

Outro momento musical de impacto foi a apresentação de Elton John, que cantou e tocou no piano “I’m Gonna Love Me Again”. A faixa foi vencedora como Melhor Canção Original do filme “Rocketman”.

Após receber a estatueta, o cantor britânico alfinetou com os repórteres a ausência da indicação de Taron Egerton como Melhor Ator. “Para mim, ele foi a melhor performance mesmo assim”, disse John.