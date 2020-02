Martin Scorsese confirma que seu próximo filme será um faroeste

Divulgação/ Paramount Pictures Martin Scorsese terá Robert DeNiro e Leonardo DiCaprio em seu novo filme



Martin Scorsese deu detalhes de seu novo filme, “Killers of the Flower Moon”, em entrevista para a revista francesa Premiere. O diretor vai adaptar o livro homônimo de David Grann e planeja que o longa seja um faroeste – o primeiro de sua carreira.

“Nós pensamos em fazer um faroeste. Se passa entre 1921 e 1922 em Oklahoma. Há cowboys, mas também carros e cavalos. O filme falará sobre Osage, uma tribo indígena que recebeu uma terra horrível, mas que amavam porque justamente diziam que os brancos jamais iriam se interessar por ela”, contou Scorsese.

Tudo muda, no entanto, quando petróleo é descoberto no local e, por dez anos, Osage foi o povo mais rico do mundo. Até que houve a chegada do homem branco e europeu para acabar com a paz.

Robert DeNiro e Leonardo DiCaprio estão confirmados no elenco. O longa mais recente do diretor foi “O Irlandês”, que foi indicado a 10 Oscars – sem levar nenhum – e está no ar na Netflix.