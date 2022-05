Marvel divulga 1º trailer de ‘She Hulk’ com presença de Mark Ruffalo; assista

Tatiana Maslany (Orphan Black) dá vida à personagem principal; série estreia no Disney+ em 17 de agosto

Reprodução/ Youtube Tatiana Maslany é Jennifer Walters, a She-Hulk



A Marvel divulgou nesta quarta-feira, 17, o primeiro trailer da série ‘She-Hulk: Attorney at Law‘ com Tatiana Maslany (Orphan Black) como a personagem principal. O trailer de 1min48s mostra o início da história da heroína que terá a ajuda de Mark Ruffalo, o Hulk, para controlar seus poderes. A série também mostra Jennifer Walters (She-Hulk) se relacionando com amigos e ‘crushs’ em sua nova forma. A produção tem direção de Kat Coiro e Anu Valia e criação de Jessica Gao, com estreia marcada para o dia 17 de agosto no Disney+. O elenco também conta com Jameela Jamil (The Good Place) e Tim Roth (O Incrível Hulk).

Assista abaixo: