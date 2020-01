Marvel pretende lançar filme com herói transgênero em 2021

De acordo com Kevin Feige, filme com super-herói transgênero já está sendo gravado; fãs especulam que personagem estará em ‘Thor: Amor e Trovão’

EMERSON SANTOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Kevin Feige confirmou a informação sobre herói transgênero da Marvel



O primeiro herói transgênero da Marvel deverá chegar aos cinemas no ano que vem, afirmou o presidente do Marvel Studios, Kevin Feige. Em um evento na New York Film Academy, em Nova York, o executivo disse que o filme já está sendo gravado.

Feige não deu detalhes sobre o personagem nem sobre o filme, mas os fãs especulam que o herói vai aparecer em “Thor: Amor e Trovão”, previsto para ser lançado em novembro de 2021. O longa, que ainda não teve o elenco divulgado, será dirigido por Taika Waititi e terá as voltas de Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson.

A aposta se dá porque o único personagem do universo Marvel que poderia ser transgênero é de Thor. Trata-se de Sera, que descende de um grupo de anjos masculinos, mas é uma mulher transgênero.

Neste ano, a Marvel vai apresentar seu primeiro protagonista gay. Ele será interpretado por Richard Madden em “Eternos“, previsto para 5 de novembro. O filme ainda tem Angelina Jolie e Salma Hayek no elenco.