‘Matilda’ vai ganhar musical em parceria entre Sony e Netflix

Reprodução Filme clássico da 'Sessão da Tarde' apresenta uma garota com poderes lidando com uma diretora horrível na escola



O clássico “Matilde”, de 1996, tem uma adaptação musical para os teatros britânicos desde 2010 e, nesta semana, a Sony e a Netflix firmaram parceria para transformar a peça em um filme.

“Matilda The Musical” é sucesso na Inglaterra e já conquistou sete Olivier Awards e cinco Tony Awards. Agora chegou a vez da produção ser adaptada para os cinemas e plataformas digitais.

Segundo o site The Hollywood Reporter, a parceria entre as empresas prevê que a Sony faça o lançamento do longa nos cinemas do Reino Unido, enquanto a Netflix fica responsável pela distribuição mundial.

Detalhes sobre elenco e previsão de estreia devem chegar nos próximos meses. O diretor da peça Matthew Warchus é cotado para também assumir a direção do filme.