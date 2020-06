Elenco de ‘Matrix 4’ é flagrado filmando nas ruas de Berlim

Parece que as gravações de “Matrix 4” já foram retomadas, após a paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus.

Antes gravado em São Francisco, nos Estados Unidos, o filme agora parece que tem uma nova locação. Na quarta-feira (24), o TMZ divulgou imagens dos atores Keanu Reeves, Neil Patrick Harris e Carrie-Anne Moss chegando ao set nas ruas de Berlim, na Alemanha.

more pictures of the matrix 4 cast arriving in the film set pic.twitter.com/dLkaSJAD9k

— 💐KALLE🦄 (@kallewickans) June 23, 2020