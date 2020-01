Matthew McConaughey e criador de ‘True Detective’ se unem em nova série

Reprodução/HBO Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto vão retomar parceria em nova produção do FX



Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto, criador da série “True Detective”, da HBO, fecharam uma nova parceria para “Redeemer”, produção do FX. As informações são do site Deadline.

A série dramática é inspirada no livro “The Churchgoer”, de Patrick Coleman. Segundo o Deadline, o canal americano já encomendou a primeira temporada do projeto, porém ainda não há previsão de estreia.

A sinopse de “Redeemer” apresenta McConaughey como um ex-pastor que trabalha como segurança. A busca por uma mulher desaparecida o envolve numa trama de corrupção e crimes.

Em 2014, Matthew McConaughey e Woody Harrelson estrelaram a primeira temporada do suspense “True Detective”.