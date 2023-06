Mauricio de Sousa participa de podcast em comemoração aos 60 anos da Mônica

Dividido em dez episódios, a estreia da produção conta sobre o início da carreira do escritor, o surgimento da personagem, e como ela virou protagonista e conquistou várias gerações de fãs

reprodução/Instagram/@mauriciodesousaproducoes A estreia do "Monicast' contou com a participação do Maurício de Sousa e da Mônica Sousa, Diretora Executiva da Instituição e inspiração para a personagem



Para celebrar os 60 anos da Mônica, personagem mais famosa dos quadrinhos brasileiros, a Maurício de Sousa Produções (MSP) produziu o “monicast”, podcast que conta a história da valente garotinha dentuça do bairro do Limoeiro. Dividido em dez episódios, a estreia do podcast foi ao ar nesta quarta-feira, 22, e contou com a participação do próprio Maurício de Sousa e da Mônica Sousa, Diretora Executiva da MSP e inspiração para a personagem. Na conversa, pai e filha contam sobre o início de carreira, o surgimento da personagem, e como ela virou protagonista e conquistou várias gerações de fãs. O conteúdo é apresentado pelos criadores do canal Diva Depressão – Eduardo Camargo (Edu) e Filipe Oliveira (Fih) – terá 50 minutos de duração e ficará disponível no canal oficial da MSP no Youtube.

O primeiro episódio ainda trata dos bastidores e curiosidades das novas produções audiovisuais, como “Mônica Toy”, “Vamos Brincar com a Turma da Mônica”; e, também, sobre os longas que estão por vir: “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo”, “Chico Bento”, e a autobiografia do criador e desenhista Mauricio de Sousa. Além de dar um spoiler sobre os episódios seguintes.