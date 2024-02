Beijo de Mc Bin Laden e Giovanna movimenta a web: ‘Finalmente’

Envolvimento do funkeiro com a sister chamou atenção da casa; nas redes sociais, teve quem apoiou e aqueles que foram contra

Reprodução/twitter/@BBB Mc Bin Laden e Giovanna se beijam em festa do BBB 24



MC Bin Laden e a Giovanna se beijaram na festa de sexta-feira, 2, no BBB 24. Depois de muitas investidas do funkeiro, a sister acabou cedendo. Apesar de terem dado um selinho na última quinta-feira, 1, e Bin Laden havia declarado na situação que não aceitaria apenas um selinho. “Se você quiser me beijar, eu beijo. Mas selinho não aceito mais”, disse. Inicialmente, Giovanna estava receosa em se envolver romanticamente com o funkeiro, pois temia que isso pudesse influenciar no jogo, tanto para ela quanto para ele. Antes do beijo acontecer, Bin Laden fez questão de deixar claro para a sister que, caso ela não estivesse interessada, tudo bem e que isso não mudaria a relação entre eles. O relacionamento entre MC Bin Laden e Giovanna tem sido um dos assuntos mais comentados pelos participantes e pelo público do BBB 24. Tiveram aqueles que ‘shipparam’ e os outros que foram contra. Apesar de ainda não se declarem como um casal, eles são protagonizaram o segundo beijo da edição. O primeiro ficou com Deniziane e Matteus

DEPOIS DE MUITO PAPO, ACONTECEU! 🗣💕 MC Bin Laden e Giovanna dão um BEIJÃO na festa. Shippam o novo casal? #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/lUMI86tzGx — Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA