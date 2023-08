‘Megatubarão 2’, estrelado por Jason Statham, chega aos cinemas

Filme conta a história da equipe de Jonas Taylor, que parte para uma nova exploração nas profundezas do oceano

Divulgação/WarnerBros Jason Statham interpreta Jonas Taylor, protagonista de "Megatubarão 2"



Chegou aos cinemas “Megatubarão 2”, sequência do primeiro filme, lançado em 2018. O longa conta a história da equipe de Jonas Taylor, vivido por Jason Statham, que parte para uma nova exploração nas profundezas do oceano. Porém, o grupo é surpreendido por uma operação de mineração que ameaça a jornada e os coloca, novamente, em uma batalha insana pela sobrevivência em meio aos predadores colossais de sangue-frio. No primeiro longa, na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa após ser atacada por uma criatura pré-histórica que achavam que estava extinta: um tubarão de mais de 20 metros, conhecido como megalodon.

Confira abaixo Drops+ desta semana com apresentação de Kamila Pavão