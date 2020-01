Merovíngio pode retornar em ‘Matrix 4,’ diz ator 

Divulgação/Warner Bros. Personagem de Lambert Wilson estaria no roteiro original de 'Matrix 4'



Um dos personagens mais emblemáticos de “Matrix” pode retornar ao novo filme. Merovíngio, vivido por Lambert Wilson, surgiu em “Matrix Reloaded” como um programa com acessos privilegiados ao sistema e supostamente está incluído no novo roteiro coescrito por Lana Wachowski.

Foi o próprio Wilson que compartilhou a informação com a imprensa americana. No entanto, a participação do ator é incerta pois ele teme que as as gravações do filme entrem em conflito com sua agenda. “Matrix 4” inicia sua produção em 2020, mas a trama segue misteriosa.

Anunciado em agosto do ano passado, o filme marcará o retorno de Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss aos seus personagens Neo e Trinity. Os atores Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Eréndira Ibarra e Jonathan Groff estarão no elenco.

A trilogia “Matrix” foi lançada em 1999 e ganhou outros dois filmes, “Matrix Reloaded” e “Matrix Revolutions”, em 2003.