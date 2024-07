‘Meu Malvado Favorito 4’: mais de 5 milhões de pessoas já assistiram à animação da Universal

Entre risadas e cenas fofas, sequência passou a marca dos R$ 111 milhões em bilheteria antes mesmo de completar um mês nas telonas

O filme “Meu Malvado Favorito 4“, da Universal Pictures, está em cartaz desde 4 de julho e antes mesmo de completar um mês nas telonas já alcançou uma bilheteria milionária. O quarto filme da franquia, que traz Gru (dublado por Leandro Hassum), agora como pai de família, lutando para manter sua esposa, Lucy (com voz de Maria Clara Gueiros), e filhos seguros, sempre com a ajuda dos Minions, já foi assistido por mais de cinco milhões de pessoas durante essas férias. Entre risadas e cenas fofas, a sequência passou a marca dos R$ 111 milhões em bilheteria. Mesmo na reta final do recesso escolar, ainda dá tempo de conferir a história nos cinemas e conhecer novos personagens, como a aspirante a vilã Poppy, cuja voz é da estrela mirim Lorena Queiroz, em sua primeira dublagem. Com novas aventuras, “megaminions”, mudança de cidade e muitas travessuras, Meu Malvado Favorito 4 promete continuar divertindo as crianças (e adultos) nas próximas semanas. Meu Malvado Favorito 4 está sendo exibido nos cinemas de todo o país, também em versões acessíveis. Para mais informações, consulte os cinemas de sua cidade.

Publicado por Luisa Cardoso