Mia Goth é processada por agressão durante filmagens de terror

Figurante acusa atriz britânica de chutá-lo durante as gravações de Maxxxine

Divulgação/A24 Mia Goth é estrela de franquia de terror que já lançoiu "X - A Marca da Morte" e "Pearl"



A atriz britânica Mia Goth está enfrentando um processo movido por um figurante que alega ter sido agredido por ela durante as filmagens do filme de terror “Maxxxine”. O incidente ocorreu em abril do ano passado, e a vítima, identificada como James Hunter, afirma ter sofrido uma concussão como resultado da agressão. Segundo o figurante, ele estava coberto de sangue falso e permaneceu deitado no chão por várias horas. Durante a quarta tomada, Goth teria chutado deliberadamente a cabeça de Hunter com uma bota e, após a filmagem, ainda teria provocado e zombado dele. Como consequência, o homem começou a sentir dores de cabeça e tontura, e a produção decidiu que ele não deveria retornar para os dois dias restantes de trabalho.

Mia Goth, de 30 anos, é conhecida por seu papel secundário no drama erótico “Ninfomaníaca” (2013) e já participou de outros filmes, como “X — A Marca da Morte” e “Pearl”. O terceiro filme da franquia “Maxxxine”, no qual a atriz está envolvida, ainda não foi lançado no Brasil. Ela é neta da também atriz brasileira Maria Gladys, que se destacou na novela “Vale Tudo”, nos anos 1980, com a personagem Lucimar da Silva.