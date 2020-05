Em quarentena, Michael Bay produz filme apocalíptico sobre pandemia

Divulgação Diretor é conhecido por filmes de ação e atuará como produtor em longa apocalíptico



Mesmo à distância, Michael Bay deu início à produção de “Songbird”, filme que abordará a pandemia do novo coronavírus com ares apocalípticos. As informações são do Deadline.

O longa será dirigido por Adam Mason (“A Cadeira do Diabo”) e foi aprovado por vários sindicatos da indústria do cinema, que determinaram medidas de isolamento e segurança para as gravações. As filmagens devem se iniciar em cinco semanas.

Segundo o Deadline, a trama abordará um futuro em que a pandemia de Covid-19 ainda persiste e todo o mundo adaptou a vida sob rígidas ordens de isolamento social. “Atividade Paranormal” e “Cloverfield” foram citados pelos produtores como referências para “um clima de paranoia” e desconfiança dos governos.

Os detalhes da pré-produção estão sendo acertados online através de videoconferências com a equipe. Atores ainda não foram anunciados para o projeto e o filme não ganhou previsão de estreia até o momento.