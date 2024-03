Michel fala sobre polêmica com MC Bin Laden e ‘perseguição’ a Davi no ‘BBB 24’

Professor de geografia foi eliminado com mais de 70% dos votos

Reprodução / Globoplay Michel também também abordou os desentendimentos com Davi na casa, justificando os conflitos



O ex-participante Michel, eliminado do “BBB 24” na última terça-feira, 5, com mais de 70% dos votos, comentou sobre a polêmica envolvendo o brother MC Bin Laden e se surpreendeu com a quantidade de votos no Paredão que resultou em sua saída. Após assistir um VT que mostrou ele como responsável pelo início de uma fofoca na casa, o professor de geografia se mostrou visivelmente surpreso: “Fui eu falei? Como essa informação chegou em mim?”, questionou aos risos durante o Bate-Papo BBB.

Michel também também abordou os desentendimentos com Davi na casa, justificando os conflitos ao afirmar que o colega era uma pessoa difícil de lidar. Questionado sobre a “perseguição” ao motorista de aplicativo dentro do reality, o ex-BBB acredita que a situação deve continuar e justificou: “Acho que vai continuar do mesmo jeito que está rolando. Ele incomoda muita gente.”

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA