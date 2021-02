Michelle Obama anuncia série infantil na Netflix: ‘As crianças vão adorar’

Ex primeira-dama vai comandar uma atração que fala sobre alimentação saudável e estreia em março

Divulgação/Netflix Michelle Obama pensou na série 'Waffles + Mochi' para ajudar na alimentação das crianças



A ex primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama anunciou nesta terça-feira, 9, no Instagram que no próximo dia 16 de março estreia na Netflix uma série infantil estrelada por ela e dois fantoches chamados Waffles e Mochi. “Isso é algo em que venho trabalhando há algum tempo e estou muito animada para finalmente poder contar a vocês sobre esse projeto. É tudo uma questão de boa comida: descobri-la, cozinhá-la e, claro, comê-la. Esses dois amigos [os fantoches] nos levarão a aventuras por todo o mundo para explorar novos ingredientes e experimentar novas receitas. As crianças vão adorar, mas sei que os adultos também vão dar muitas risadas – e anotar algumas dicas de cozinha”, escreveu a mulher de Barack Obama.

“Waffles + Mochi” é uma extensão do trabalho já feito por Michelle desde quando era primeira-dama de apoiar hábitos saudáveis visando a saúde das crianças. “Sendo bem honesta, gostaria que um programa como este existisse quando minhas filhas eram pequenas. Eu também sei que este é um momento difícil para tantas famílias e estou esperançosa de que esta série deliciosa possa trazer um pouco de luz e risadas para lares em todo o mundo”, explicou. A iniciativa de desenvolver a atração foi muito elogiada pelos seguidores da americana. “Esta é uma causa maravilhosa. Definitivamente, precisamos de um programa como esse para educar as crianças e as famílias sobre os valores da alimentação saudável”, escreveu um seguidor. “Obrigado por ser um modelo tão incrível para todos nós”, comentou outro. “As crianças pequenas precisam ser mais informadas sobre as escolhas saudáveis”, acrescentou mais um.