Milionário na vida real: Round 6K agita São Paulo e premia vencedor com R$ 1 milhão

Em evento grandioso no Parque Villa-Lobos, Netflix celebra a nova temporada de Round 6 com provas emocionantes, participação de milhares de fãs e prêmio milionário.

Créditos: Divulgação/Netflix Momento de tensão! Participantes encaram a icônica Batatinha Frita 1, 2, 3 no evento Round 6K, promovido pela Netflix em São Paulo. O vencedor conquistou R$ 1 milhão e deixou fãs vibrando com a experiência imersiva.



São Paulo respirou Round 6 neste sábado (14), quando o Parque Villa-Lobos foi tomado por milhares de fãs da icônica série coreana. Com provas emocionantes e desafios inspirados nos jogos da produção, o evento Round 6K, promovido pela Netflix, não apenas celebrou a segunda temporada da série, que chega à plataforma em 26 de dezembro, mas também transformou um analista financeiro de 31 anos em milionário.

Fernando, o grande vencedor da competição, venceu um labirinto desafiador em 3 minutos e 33 segundos, garantindo o prêmio de R$ 1 milhão em certificado de ouro. “Ainda não consigo acreditar. A série mudou minha vida, e vencer esse evento foi um sonho realizado”, afirmou o campeão.

O evento teve início com mais de 17 mil inscritos na etapa online, mas apenas os melhores avançaram para a fase presencial. Entre os desafios recriados estavam os jogos de Batatinha Frita 1, 2, 3, o cabo de guerra, além de uma corrida de 6 km que testou a resistência dos competidores. No total, mais de mil participantes passaram pela icônica boneca Young Hee, controlada por sensores de movimento e monitorada por uma sofisticada equipe de VAR com 44 operadores e 27 câmeras.

Enquanto isso, o público vivenciava uma experiência única: ativações que incluíam um buffet coreano exclusivo do renomado restaurante Komah, apresentações de K-pop com a DJ Bonnie B e, é claro, o carisma de Guilherme Briggs, dublador do Líder na versão brasileira da série.

Na segunda etapa, os corredores enfrentaram o percurso de 6 km, em que o vencedor cruzou a linha de chegada em impressionantes 19 minutos e 59 segundos, com um pace de 3,2. Já na terceira fase, o cabo de guerra reduziu os competidores a um grupo de apenas 60 pessoas, que depois avançaram para o grand finale no labirinto.

Além da celebração da vitória, a Round 6K reacendeu a empolgação dos fãs para a nova temporada da série, que estreia no dia 26 de dezembro. Com sete episódios, a segunda temporada mostrará Gi-hun (Lee Jung-jae) determinado a desmantelar o cruel esquema por trás dos jogos mortais. Depois de vencer o Jogo da Lula, ele usará sua fortuna recém-conquistada para investigar a organização, mas descobrirá que, para destruí-la, precisará enfrentar desafios ainda mais perigosos.