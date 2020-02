Milton Gonçalves respira por aparelhos após sofrer AVC

Milton Gonçalves sofreu um AVC na segunda-feira (10) e está internado no Rio

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Milton Gonçalves está internado no Rio



O ator Milton Gonçalves, de 86 anos, está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde segunda-feira (10), quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC).

De acordo com boletim médico divulgado nesta quinta-feira (13), ele está sedado e respira com a ajuda de aparelhos. O artista está internado na unidade neuro intensiva do hospital.

Apesar da dificuldade para respirar, o estado de Gonçalves é estável, mas inspira cuidados, e ele está tendo a sedação diminuída para avaliação.

Na TV desde a década de 1950, Milton Gonçalves ficou famoso principalmente por papéis em novelas, mas também tem carreira extensa no cinema. No ano passado, ele estrelou o especial de Natal “Juntos a Magia Acontece” e, em 2018, fez a novela “O Tempo Não Para”, ambos da Globo.