Milton Gonçalves permanece internado em hospital do Rio

Milton Gonçalves sofreu um AVC no começo da semana e está internado no Rio

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Milton Gonçalves sofreu um AVC no começo da semana e está internado no Rio



O ator Milton Gonçalves continua internado em um hospital do Rio de Janeiro. Nesta semana, ele sofreu um AVC e passou por uma cirurgia. De acordo com boletim médico divulgado nesta sexta-feira (14), Milton permanece internado na unidade neuro intensiva.

Ele está respirando por ventilação mecânica, mas já começa a interagir. Seu estado é descrito como estável e que inspira cuidados.

Milton deu entrada no Hospital Samaritano Barra na segunda-feira (10), após participar de uma feijoada da escola de samba Salgueiro, pela qual foi convidado para desfilar este ano.

Com 86 anos, Milton está entre os primeiros contratados da TV Globo. No ano de inauguração da emissora, 1965, ele participou de novelas como “Padre Tião” e “Rosinha do Sobrado”. Ao longo das décadas, interpretou personagens clássicos da teledramaturgia, como Zelão das Asas, de “O Bem-Amado (1973)”, e Nonô Alegria-das-Gringas, de “O Espigão (1974)”. Seu último papel na televisão foi no especial “Juntos a Magia Acontece”, que foi ao ar no fim do ano passado.

*Com Estadão Conteúdo