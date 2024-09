Minecraft ganha adaptação para o cinema; veja trailer

Com previsão de estreia para 2025, a adaptação enfrenta o dilema que é ‘traduzir’ um jogo tão popular mundialmente para as telonas

Divulgação/Warner Bros. Estrelado por Jason Momoa e Jack Black, o filme é a primeira adaptação do game para o cinema



Muitos fãs foram pegos de surpresa com o lançamento do trailer de uma adaptação do jogo Minecraft para os cinemas. Estrelado por Jason Momoa e Jack Black, o filme é a primeira adaptação do game para o cinema e conta a saga de cinco pessoas incomuns que, envolvidos com seus problemas do dia a dia, de repente são transportados, por um misterioso portal, para Overworld: um bizarro país das maravilhas cúbico onde impera a imaginação.

Para voltar para casa, eles vão ter que dominar este mundo (e protegê-lo de criaturas malignas como Piglins e Zumbis) enquanto embarcam em uma missão mágica com um experiente construtor imprevisível, Steve (Black).

Juntos nessa aventura, os cinco serão desafiados a ousar e se reconectar com suas qualidades únicas que tornam cada um deles extraordinariamente criativos… as mesmas habilidades das quais eles precisam para prosperar no mundo real. Com previsão de estreia para 2025, a adaptação enfrenta o dilema que é “traduzir” um jogo tão popular mundialmente para o cinema.

