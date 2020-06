Chiwetel Ejiofor confirma que Mordo retorna para ‘Doutor Estranho 2’

Novo filme do herói já teve estreia impactada por pandemia de coronavírus e deve chegar aos cinemas em 2022

Reprodução Ator viveu mentor no primeiro filme, mas pode retornar como o grande vilão da sequência



O segundo filme do “Doutor Estranho” confirmou um novo nome em seu elenco. Chiwetel Ejiofor, intérprete de Mordo no longa anterior, garantiu que estará na sequência, agora dirigida por Sam Raimi.

“Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” ainda não iniciou sua produção e, em entrevista ao portal Screen Rant, Ejiofor se mostrou empolgado para começar a trabalhar no título que será o primeiro filme de terror da Marvel.

Com a pandemia do novo coronavírus, a sequência teve sua estreia adiada de 2021 para março de 2022. O primeiro longa da nova fase do universo cinematográfico da Marvel, “Viúva Negra”, que estrearia em primeiro de maio deste ano, teve de passar para 6 de novembro.