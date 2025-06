Morre aos 41 anos o ator Devin Harjes, estrela de ‘Gotham’ e ‘Demolidor’

Em homenagem ao legado de Harjes, sua família decidiu estabelecer um fundo de doações voltado para crianças interessadas em seguir a carreira nas artes cênicas.

O ator Devin Harjes, natural do Texas e reconhecido por suas atuações em produções como “Gotham” e “Demolidor”, faleceu aos 41 anos. O artista havia recebido um diagnóstico de câncer em fevereiro, mas sua morte ocorreu devido a uma condição de saúde não divulgada, enquanto estava internado no hospital Mount Sinai West.

Em homenagem ao legado de Harjes, sua família decidiu estabelecer um fundo de doações voltado para crianças interessadas em seguir a carreira nas artes cênicas. Eles pedem que, em vez de flores, as pessoas façam contribuições para ajudar na criação de bolsas de estudo.

Além de seus papéis em “Gotham” e “Demolidor”, Harjes também participou de outras séries populares, como “Orange Is the New Black”, “FBI”, “Blue Bloods” e “Boardwalk Empire”. Sua versatilidade e talento o tornaram uma figura querida entre os fãs de televisão.das artes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA