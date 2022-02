Morre Ivan Reitman, diretor de ‘Os Caça-Fantasmas’, aos 75 anos

Família lamentou a morte do cineasta, que morreu enquanto dormia, e enfatizou que ele deixa um legado no cinema que trouxe ‘risos e felicidade’

Reprodução/Instagram/jasonreitman Ivan Reitman dirigiu o sucesso 'Os Caça-Fantasmas'



O diretor Ivan Reitman, responsável pelo sucesso “Os Caça-Fantasmas” (1984), morreu no último sábado, 12, aos 75 anos. A informação foi confirmada pela família do cineasta à Associated Press. Ele morreu na Califórnia, Estados Unidos, enquanto dormia e a causa da morte não foi divulgada. “Nossa família está de luto pela perda inesperada de um marido, pai e avô que nos ensinou a sempre buscar a magia da vida. Nós nos confortamos que seu trabalho como cineasta trouxe risos e felicidade para inúmeras outras pessoas ao redor do mundo. Enquanto lamentamos em particular, esperamos que aqueles que o conheceram através de seus filmes se lembrem dele sempre”, disseram os filhos do diretor, Jason Reitman, Catherine Reitman e Caroline Reitman, por meio de um comunicado.

Nascido na Checoslováquia, o diretor foi criado no Canadá e lá deu os primeiros passos da carreira na sétima arte e, ao longo dos anos, colecionou sucessos. Foi diretor de “Almôndegas” (1979), primeiro longa estrelado por Bill Murray, e de “Um Tira no Jardim de Infância” (1990), protagonizado por Arnold Schwarzenegger. O grande marco da sua carreira, no entanto, foi o filme “Os Caça-Fantasmas”, que conquistou o público por contar com efeitos especiais criativos e boas doses de humor. Segundo a Variety, o longa arrecadou US$ 229 milhões no mercado interno e foi uma das comédias de maior sucesso da época. O filme ganhou uma nova versão em 2021 que foi dirigida pelo filho de Ivan, Jason, e reuniu algumas das estrelas do filme original.