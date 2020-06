Jas Waters, roteirista da série ‘This Is Us’, morre aos 39 anos

A escritora e roteirista Jas Waters, conhecida por trabalhar na série “This Is Us”, morreu na quarta-feia (10). Ela tinha 39 anos.

A notícia foi compartilhada no perfil dos roteiristas do programa no Twitter, mas a causa da morte não foi revelada.

“Toda a família #ThisIsUs ficou arrasada ao saber da passagem de Jas Waters. No tempo em que esteve conosco, Jas deixou sua marca em nós e em todo o show. Ela era uma contadora de histórias brilhante e uma força da natureza”, diz a publicação.

Waters trabalhou na série durante a segunda temporada, entre 2017 e 2018. Dan Fogelman, criador de “This Is Us”, lamentou a morta da profissional nas redes sociais.

“Esta notícia me deixou sem fôlego. Jas era absolutamente brilhante e ainda tinha muitas histórias para contar. Ela deixou uma marca no nosso show e meu coração se parte por seus entes queridos”, escreveu Fogelman.

The entire #ThisIsUs family was devastated to learn of Jas Waters passing. In our time together, Jas left her mark on us and ALL over the show. She was a brilliant storyteller and a force of nature. We send our deepest sympathies to her loved ones. She was one of us. RIP @JasFly. pic.twitter.com/cmrh2OO8of

— ThisIsUsWriters (@ThisIsUsWriters) June 10, 2020