Morre Michael Madsen, ator de ‘Kill Bill’ e ‘Cães de Aluguel’

O ator de 67 anos foi encontrado sem sinais de vida em sua casa em Malibu, Califórnia, nesta quinta-feira (3), e foi declarado morto, segundo o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles

TIZIANA FABI / AFP O ator Michael Madsen se destacou em filmes do diretor destacaram nos filmes de Quentin Tarantino (à esquerda)



O ator Michael Madsen, cujos personagens ameaçadores em “Cães de Aluguel” e “Kill Bill” o destacaram nos filmes de Quentin Tarantino, morreu. Ele tinha 67 anos. Madsen foi encontrado sem sinais de vida em sua casa em Malibu, Califórnia, na manhã desta quinta-feira (3), e foi declarado morto, segundo o Comandante Christopher Jauregui, do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles. Acredita-se que ele tenha morrido de causas naturais e as autoridades não suspeitam de qualquer crime. O empresário de Madsen, Ron Smith, afirmou que a causa aparente foi parada cardíaca.

A carreira de Madsen abrangeu mais de 300 créditos desde o início dos anos 1980, muitos em filmes de baixo orçamento. Mas seu momento mais memorável nas telas pode ter sido a tortura sádica de um policial capturado – enquanto dançava ao som de Stuck in the Middle with You, do Stealers Wheel – como Sr. Loiro em Cães de Aluguel (1992). Ele se tornaria um ator regular de Tarantino, aparecendo nos filmes Kill Bill e Os Oito Odiados.

“Nos últimos dois anos, Michael Madsen vinha fazendo um trabalho incrível com filmes independentes, incluindo os próximos longas-metragens Resurrection Road, Concessions e Cookbook for Southern Housewives, e estava realmente ansioso por este próximo capítulo em sua vida”, disseram seus empresários, Smith e Susan Ferris, e a assessora de imprensa Liz Rodriguez em um comunicado Eles acrescentaram que ele “foi um dos atores mais icônicos de Hollywood, que fará falta para muitos.”

Durante uma cerimônia de impressão de suas mãos no cinema TCL Chinese Theatre, em Los Angeles, em novembro de 2020, Madsen refletiu sobre sua primeira visita a Hollywood no início dos anos 1980. “Saí e andei por lá e observei e me perguntei se um dia aquilo faria parte de mim. E eu não sabia, porque não sabia o que ia fazer comigo mesmo naquele momento”, disse ele. “Eu poderia ter sido um pedreiro. Poderia ter sido um arquiteto. Poderia ter sido um gari. Poderia ter sido nada. Mas tive sorte. Tive sorte como ator.”

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira